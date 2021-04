Heerlijk dat de avondklok tot het verleden behoort, al had die ook voordelen: ‘Ik kon om 10 uur naar bed’

In sportkleding en met hun hockeysticks nog in de hand, staan Lex Adang (25) en Yoep van Dartel (21) boven hun fietsen nog wat na te praten op de Spoorlaan. Ze hebben net getraind met Heren 3 van studentenhockeyvereniging Shot. ,,Dat is van negen uur tot half elf, maar de afgelopen tijd zijn we een uurtje eerder begonnen en waren we dus voor de avondklok klaar”, zegt Adang. ,,Dat was op zich ook niet verkeerd, want dan was je wat eerder thuis en kon je nog de tweede helft van de Champions League wedstrijden kijken.”

Jointje draaien

Ondanks dat de restrictie voor ’s avonds laat op straat zijn vervallen is, ligt het centrum van Tilburg er rustig bij. De maaltijdbezorgers rijden hun rondjes en her en der lopen of zitten mensen. Zoals Nina Smulders (20) en Nicky van Gestel (21), die op een bankje op het Pieter Vreedeplein een jointje zitten te draaien. ,,Nu is bijna alles weer normaal”, zegt Smulders. ,,Vooral toen ik vanmiddag de terrassen weer vol zag zitten.”

Ze had vanwege het terugdraaien van de maatregelen eigenlijk meer mensen op straat verwacht. ,,Daarom zijn wij ook buiten, omdat het weer kan en mag. We blijven nog lekker een half uurtje zitten.”

Langer blijven

Tilbugers Bas (26) en Sabine (23) lopen na half elf nog hand in hand over straat. ,,We komen terug van de verjaardag van een vriend. Nu hoefden we niet op de klok te kijken of het al bijna tien uur was”, zegt Bas. Ze zeggen de avondklok geen enkele keer te hebben overtreden. ,,Soms was het stiekem zelfs wel fijn”, vindt Sabine. ,,Als er ’s avonds iemand op bezoek was en je de volgende dag weer moest werken, wist je in ieder geval zeker dat iemand niet bleef hangen en je om tien uur naar bed kon.”

Voor late reizigers Elze Schers (23, naar Eindhoven) en Hanne van Ooij (22, naar Nijmegen) is de vervallen avondklok een uitkomst. ,,We zijn op bezoek geweest bij een vriendin en konden op deze manier wat langer blijven. Daarom zijn we ook vandaag gegaan, want we waren tijdens de lockdown al even niet meer langs geweest”, zegt Schers. ,,Het is nu makkelijk om iets af te spreken, want anders zouden we even kunnen eten en daarna weer snel weg moeten, omdat we ver uit elkaar wonen”, vult Van Ooij aan.

Slaapritme

Thijmen Maassen (19) komt vanuit Eindhoven juist net aan in Tilburg. ,,Ik ga op bezoek bij een vriendin die ook nog wat vrienden over de vloer heeft. Als de avondklok nog gold, had ik niet meer kunnen komen.” Op de vraag of hij zich altijd aan de maatregel heeft gehouden, begint Maassen te lachen. ,,Nee, dat niet, maar je went er wel aan. Ik merkte dat mijn slaapritme beter werd, dat zal nu wel weer een uitdaging worden.”