Heffingen voor energiefonds in Hilvarenbeek van de baan

Van der Put kwam ook tegemoet aan de wens van Hilverstroom dat minstens 50 procent van energieprojecten ten bate moeten komen van lokale ondernemers of particulieren. Zo moet voorkomen worden dat buitenlandse investeerders profiteren van Beekse projecten. Voor LEV was de aanpassing echter nog niet genoeg. De partij van fractievoorzitter Silvia Bloemsma wil dat het college onderzoekt of de gemeente voor 100 procent het initiatief neemt voor zonneparken danwel windmolens. ,,Dat kan bijvoorbeeld door zelf te investeren of door crowdfunding. Zo houden wij de regie in eigen hand. Wij willen niet afhankelijk worden van een Shell.” Ook het CDA ziet wel wat in het onderzoeken van de mogelijkheden. Andere partijen zagen vooral beren op de weg. Van der Put noemde het investeren in zonneparken geen taak van de gemeente.