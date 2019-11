Heftige reacties om roetveegpiet, maar in Goirle, Riel en Oisterwijk blijven ze erbij: ‘Het gaat om de kinderen’

,,Iedereen kent me hier en daarom is mij veel gevraagd of de pieten in Goirle en Riel zwart blijven", facebookt Spierings. ,,Ja hoor, zei ik steeds. En dan kom ik er toevallig achter dat ze nu met roetveegpieten komen. Dan zet je mij in mijn hemd. Overigens ben ik niet tegen veranderingen, daar gaat het mij niet om. Het is de manier van communiceren.”