Heg van Marjo (80) gesnoeid door wildvreemde en barmhartige hulp: ‘Helaas loop ik hem steeds mis’

Marjo Mommersteeg heeft een galerie aan huis in Hilvarenbeek en plaatst bij mooi weer een bord aan de straat waarop staat ‘Open Huis'. Ruim een jaar geleden kwam een man met zijn vrouw langs in de galerie, waarop een leuk gesprek met de kunstenares volgde. Vorige week stond hij weer voor de deur. ,,Hij vertelde me dat hij vaak langs mijn huis reed en begon over de heg voor het huis, die volgens hem veel te hoog was. Hij zei dat hij de heg best wel een keer voor me wilde snoeien. Waarop ik antwoordde dat hij dat best mocht doen als hij dat leuk vond.”