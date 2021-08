Heideweg; het klinkt zo idyllisch, maar dat is het absoluut niet

Esbeek. Een dorp dat heel Europa binnenkort moet kennen

24 augustus ESBEEK – Hoog bezoek in Esbeek deze week. Juryleden van de Europese dorpsvernieuwingsprijs doen woendag het dorp aan. De dorpscoörperatie is al weken in de weer om zo veel mogelijk inwoners te mobiliseren voor de ontvangst, want die prijs zouden ze in Esbeek maar wat graag winnen.