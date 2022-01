Hein Imants, als Richard Imanto ‘de beste drummer van Tilburg’, is niet meer

Elke nacht nieuwe graffiti in Spoorzone, dat irriteert

TILBURG - Waar muurschilderingen als de Boekenkast in de Lange Nieuwstraat en de Struisvogels in de Willem II-straat waardering oogsten in Tilburg, daar roept de stortregen aan tags in de Spoorzone irritatie op. Elke nacht komen er vluchtig gekladde teksten bij als: ‘Schets’ of ‘Bork’. ,,Dit is rommelen, net als het vernielen van een bushokje.”

29 januari