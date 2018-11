Heipaal trilt te hard: bouw kantoor in Tilburg-centrum stilgelegd

TILBURG - Omwonenden schrokken, de aannemer zelf ook. Korte tijd later was het voorlopig gedaan met de prille bouw van een kantoor achter een villa in de Willem II-straat in Tilburg. Oorzaak: de overlast door het heien van funderingspalen was te groot.