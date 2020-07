Hek om populair strandje Oostplas in Goirle. Recreëren en zonnen verboden

Juridisch wapenge­klet­ter rond bouw van distribu­tie­cen­trum langs stadsen­tree Tilburg

9:14 TILBURG - De gemeente Tilburg wil de komst van een groot distributiecentrum aan de rand van de stad tegenhouden. Begin deze maand wist de gemeente in een verrassende zet nog tijd te winnen door de provincie via een wet een stem te geven over de effecten op de natuur. Maar ontwikkelaar Somerset slaat terug met weer een andere truc. Vijf vragen voor wie inmiddels de draad kwijt is in het juridisch steekspel met hoge inzet.