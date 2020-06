‘Helaas niet live’, maar Tilburgse herdenking afschaffing slavernij gaat door: op tv

TILBURG - Net nu het thema door de Black Lives Matter-demonstraties zo actueel is, kan de publieke herdenking in Tilburg van de afschaffing van de slavernij vanwege corona niet doorgaan. Helaas, zegt Eardly van der Geld namens de organisatie. Maar er is een plan B. ,,We maken een reportage die op 1 juli bij Omroep Tilburg wordt uitgezonden.”

,,Zo hopen we toch nog heel veel mensen te bereiken”, aldus de voorzitter van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. Hij was er twee weken geleden bij toen Tilburgers in de stad massaal gehoor gaven aan de Black Lives Matter-demonstratie tegen discriminatie en racisme. ,,Dat heeft veel indruk gemaakt. Ik houd me al 35 jaar met het thema bezig maar ik heb nog nooit zo'n flow meegemaakt.”

Aruba

Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst houdt sinds twee jaar herdenkingen. Die werden bijgewoond door honderd tot honderdvijftig belangstellenden. Het eerste jaar stond Suriname daarbij centraal, vorig jaar Curaçao, dit jaar Aruba.

Van der Geld: ,,We moeten gaan inzien dat slavernij een deel is van onze gezamenlijke geschiedenis en dat de gevolgen daarvan uiteindelijk iedereen raken. Bij het niet herkennen en erkennen van de feiten, kan het leiden tot wat we nu om ons heen zien. Achterstelling, segregatie, uitbuiting en zelfs racisme.”

Besloten kring

De herdenking wordt woensdag 1 juli om 20 uur bij Omroep Tilburg uitgezonden. De slavernij werd 1 juli 1863 afgeschaft. Burgemeester Weterings en de Gevolmachtigde minister van Aruba geven een toespraak, afgewisseld met een voordracht van oud-stadsdichter Onias Landveld en traditionele Arubaanse muziek. Daarna is er een minuut stilte, gevolgd door beelden van de kranslegging die eerder op de middag, in besloten kring, plaatsvindt in het Vrijheidspark.

Quote We hopen dat het volgend jaar klaar is en onthuld kan worden zodat we bij het monument kunnen herdenken Eardly van der Geld, Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst