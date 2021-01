Hele Brabantse milieuhoek in verzet tegen plan Landgoed Reuseldal

Het nieuwe landgoed komt in een voormalig gras- en akkerland dat vijftien hectare groot is. Er wordt fors ingezet op de ontwikkeling van nieuwe natuur aan de kant van de Oirschotseweg, maar er mogen ook drie flinke woningen van 1500 kubieke op het landgoed komen. Dat vooral steekt de omgevingsclubs.

Strijd

Van voorman Adriaan van Abeelen van Het Groene Hart is bekend dat hij fel strijd voert tegen het aanleggen van landgoederen waar in ruil voor natuurcompensatie woningen komen te staan en verharding komt te liggen. Volgens Van Abeelen versnippert en verrommelt het Brabantse landschap in hoog tempo. ,,We zijn niet tegen natuurontwikkeling. Maar wel tegen de bouw van enorme villa’s met parkeerkelders’’, zei hun advocaat Rogier Hörchner. Volgens hem is het bestemmingsplan in strijd met de provinciale Verordening Ruimte.