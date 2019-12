Hele eer én een uitdaging: Hall of Fame sleept wéér NK Skateboarden binnen

Waarom men er zo enthousiast over was? Omdat het a) zelfs in al zijn tijdelijkheid een erg goede baan was en b) zo was het parcours voor alle deelnemers van het NK helemaal nieuw. En hadden de skaters die normaal bij Ladybird over de vloer komen geen thuisvoordeel. Het bouwen van een aparte baan alleen voor het NK was nog nooit eerder gedaan.



Kolmus: ,,In maart maken we een nieuwe baan, die nog uitdagender is. De eisen zijn veel strenger, omdat skaters nog kwalifcatiepunten kunnen pakken voor de Olympische Spelen.”