‘Hele sector geraakt door beschuldiging over stiekem volgestort zandpad’

In het BD van vorige week spreekt wethouder Ted van de Loo het vermoeden uit dat zonder toestemming van de gemeente geel zand is gestort op twee paden bij de Roovertsedijk: het Koelstraatje en de Heistraat. Bloemsma is daarna ‘de hele dag bezig geweest met reacties'. ,,Is het wel zo zeker dat hier iets illegaals is gebeurd? Ik ben daar niet van overtuigd, en dat is ook niet wat ik hoor vanuit onder meer de ZLTO. Het kan zijn dat het zand is verplaatst omdat er machines over het pad rijden.”