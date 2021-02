Hele week skiën en langlaufen na schooltijd: ‘Ik stop pas als het moet’

Kamervra­gen Partij voor de Dieren over ‘click and collect’ een hondje in Diessen

9 februari DIESSEN/DEN HAAG - Is het niet onwenselijk dat een hond op basis van een foto kan worden besteld en afgehaald in Diessen? Dat is een van de vragen die de Partij voor de Dieren aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt nu De Meiboom vanaf woensdag de deuren weer mag openen in Diessen.