Heleen van Royen vertelt in Udenhout over dementie moeder

Van Royen (54) is een van de meest controversiële schrijvers van Nederland. Met haar boeken en optredens in de media doet ze steeds opnieuw stof opwaaien, ook door haar openhartige en uitbundige levensstijl. In de documentaire 'Het doet zo zeer’ schetst de schrijfster een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Van Royen bedient de camera grotendeels zelf.

Gedurende ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed.

Van Royen laat in Udenhout fragmenten van deze documentaire zien en vertelt over deze periode in haar leven. Daarna is het mogelijk vragen te stellen. Toegang 7,50 euro inclusief koffie of thee. Inloop vanaf 19.30 uur. Kaarten bij bibliotheek Udenhout en drogisterij Venmans.