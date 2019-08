Helft van door brand getroffen woningen bij Den Herdgang in Tilburg weer bewoonbaar

Vrijdagavond brak er door een nog onbekende oorzaak een brand uit in de containerruimte in de appartementenvleugel. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling in de vleugel, die geheel ontruimd werd. Vooral de woningen op de begane grond en direct boven de containerruimte werden getroffen door rook- en roetschade.



Maandag gaan drie schoonmaakteams aan de slag om alle woningen weer helemaal schoon te maken. De eerste bewoners konden zondag alweer terug in hun flat, nadat ze door familie of vrienden waren opgevangen. In totaal werden er tussen de 70 en 80 mensen elders ondergebracht.