Helikopters oefenen bij Oirschot landingen waarbij zandwolk ontstaat

Ze trainen met Chinook- en Cougar-transporthelikopters zogenoemde ‘brown-out’ landingen. Dat zijn landingen waarbij een grote zandwolk ontstaat. ,,Deze landingsprocedure vergt het uiterste van vliegers omdat het zicht naar buiten grotendeels ontnomen wordt", meldt Defensie. ,,In een stofwolk door een helikopter worden opgepikt of gedropt vergt andere vaardigheden en strakke coördinatie.”

,,Brown-out komt tijdens ons werk regelmatig voor”, benadrukt luitenant-kolonel Jorik ter Veer. ,,Niet alleen in woestijngebieden, maar ook tijdens oefeningen in Europa en zelfs hier in Nederland komen we soms dergelijke situaties tegen. Belangrijk dus om dit te blijven trainen.”

Spanje of Portugal

Volgens Defensie vinden de trainingen normaal gesproken plaats in Spanje of Portugal, waar de oefencondities met warmte en zand/stof optimaal zouden zijn. Door de coronamaatregelen in Europa kan de training in Zuid-Europa dit keer niet doorgaan en trainen de helikopters en de rode baretten van de luchtmobiele brigade daarom meer dan normaal in eigen land.