Help, er komt niets meer binnen! Tilburgse zzp’ers zitten in de rats

Vrouw (26) heeft mes aan ketting om nek hangen en boksbeugel bij zich, aangehou­den na ruzie in Tilburg

14:42 TILBURG - Een 26-jarige vrouw uit Rijen is zaterdagmiddag aangehouden omdat ze gewapend in haar auto rondreed op de Bredaseweg in Tilburg. Ze had een opengeklapt mes aan een ketting om haar nek hangen.