Hendrickx vs Smolders: geldt de vrijheid van meningsuiting alleen voor rechtse meningen?

Want laten we wel wezen, volgens de definitie die we daar al zo’n 80 jaar voor gebruiken is er niks mis mee om een aantal uitspraken van Baudet als fascistisch, racistisch te duiden. Daarbij gaat het niet om het naar de mond praten van een ontevreden achterban, zoals Wilders, maar om het willens en wetens citeren van fascistische bronnen. En ja, dat mag in een vrije samenleving, wat mij betreft, maar dan mag je ook het beestje ook bij zijn homeopathisch verdunde naam noemen. De medaille der vrije meningsuiting heeft nu eenmaal twee kanten.

Maar wat blijkt, wanneer een rechtse politicus de angsten en frustraties van zijn achterban uitspreekt, dan valt dat onder de vrijheid van meningsuiting, maar wanneer een linkse politica dit doet dan demoniseert ze en moet ze opflikkeren. Want laten we wel wezen, zoals rechtse kiezers in dit land echt oprecht bang zijn voor moslims en immigranten, zo zijn veel linkse kiezers precies even bang dat populisten het land over nemen. We vrezen allebei het verval van onze beschaving maar we zien de dreiging uit een totaal tegenovergestelde hoek komen. Misschien moeten we toch eens een biertje met elkaar gaan drinken om het over die angst te hebben. Want een goed gesprek begint met een gemeenschappelijke interesse.