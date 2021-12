Henk Gabriëls tot ‘Beste raadslid in Goirle’ gekozen dit jaar

Wandelgangen waren er niet

De jury vond het dit jaar lastig. Dat komt omdat het grootste deel van het afgelopen jaar de gemeenteraad online moest vergaderen. Normaal gesproken kan de Goirlese politieke pers, bestaande uit Norbert de Vries namens het Goirles Belang, Kim Spanjers (BD) en Gonny Spermon, Harry van de Ven en Wil van der Kruijs namens Goolse Kringen in de wandelgangen met deze en gene overleggen. Dat was lastig nu.

Desalniettemin is er een eindoordeel geveld. Het was gelijk de laatste kans die Gabriëls had op de titel Beste raadslid. Hij stopt na deze bestuursperiode als raadslid.

Het juryrapport van het Raadlid van het jaar in Goirle over 2021

Geheel op eigen kracht moesten de juryleden zich nu een oordeel vormen, zonder dat te kunnen toetsen aan de opvattingen van collegae. De zolderkamertjes en andere verblijven van raadsleden waren ons als jury vertrouwder geworden dan de raadszaal. Maar ondanks deze duidelijke beperking is de jury er toch weer in geslaagd om het eens te worden over de vraag wie het beste raadslid van het jaar 2021 moest worden.

Ieder van ons had haar of zijn lijstje van drie topkandidaten opgesteld en toen we die lijstjes deelden bleven er 5 namen ter bespreking over: Janneke van den Hout, Ad van Beurden, Henk Gabriëls, Mark van Oosterwijk en Mark Verhoeven. Daaruit moest gekozen worden.

De jury vond - nogmaals - dat ze het het vorig jaar goed had gezien toen ze Janneke van den Hout uitriep tot beste raadslid. Dat zou ze nu zomaar weer kunnen worden. Helder in taalgebruik, altijd zoekend naar het grotere plaatje en naar het beleidskader, goed geïnformeerd, ze kent haar dossiers, is gericht op samenwerking en zoekt naar overeenstemming , maar blijft ook autonoom. Oppositie of niet: ze beoordeelt voorstellen op inhoud en is niet bezig met de vraag of haar opvattingen al dan niet passen in haar rol als oppositiepartij.

Mark van Oosterwijk komt elk jaar weer op onze lijstjes terug. Een zeer ervaren raadslid. Een uitstekend fractievoorzitter, die die rol geruisloos heeft overgedragen aan zijn opvolgster en ook diens opvolger - Henk Gabriëls - weer alle ruimte heeft gegeven. Goed geïnformeerd en zakelijk in zijn bijdrages. Door de rolwisseling afgelopen jaar wat minder zichtbaar en dat beoordeelt de jury als een verstandige “exit-strategie”. We zullen hem gaan missen!!!

Henk Gabriëls heeft de rol van fractievoorzitter duidelijk merkbaar overgenomen van Christel van Neerven. Als de voorzitter van de vergadering nog bezig is te vragen of iemand het woord wenst te voeren, steekt Henk de hand al omhoog. En als diezelfde voorzitter dat wat voorbarig vindt, dan maakt Henk er probleemloos een “punt van orde” van, waardoor hij voorrang krijgt. Henk vraagt veel tijd van zijn mederaadsleden en laat zich niet gemakkelijk afschepen. Hij weet van de hoed en de rand; is goed geïnformeerd en is scherp op de bal en soms ook op de persoon. Hij schroomt niet om links en rechts soms flinke draaien om de oren te geven. Van coalitiedwang heeft hij geen last: zijn “eigen” wethouder moet er wel eens moe(deloos) van zijn geworden. Met zijn soms wat vierkante stijl, krijgt hij minder vaak gelijk dan wellicht met iets meer smeerolie het geval zou zijn geweest. Maar dat neemt niet weg, dat de jury zijn gedrevenheid, deskundigheid en inzet zeer hoog waardeert.

Mark Verhoeven is ook iemand, die zich uitstekend voorbereidt en zich het afgelopen jaar goed heeft ontwikkeld. Hij heeft een prima dossierkennis, heeft een goed historisch geheugen en is gericht op het compromis. Het voorzitterschap van de regiegroep vervult hij met verve. “Wij van de pers” kunnen altijd bij hem terecht en hij zoekt onze vragen goed uit.

Ad van Beurden is halverwege de raadsperiode Monique van Brederode opgevolgd als fractievoorzitter en dat doet hij naar het oordeel van de jury uitstekend. De fractieleden lijken veel ruimte te krijgen en zij pakken die ook: een belangrijke kracht van een goede leider! De jury waardeert zijn wat losse no-nonsense stijl, die in lastige situaties gemakkelijk leidt tot enige ‘verluchting’. Ad lijkt geen dossiervreter en dat is als hij de goede specialisten om zich heen weet te verzamelen ook niet nodig. Juist dan kan een generalist als Ad de ingezette groei voortzetten.

U begrijpt: bij ieder van de genomineerden zijn door de jury positieve- en leermomenten genoemd. In een tijd, waarin raadsleden blijkens onderzoek steeds meer tijd besteden aan vergaderen in plaats van aan volksvertegenwoordiger zijn, steken al de vijf genomineerden positief af. Ze zijn zichtbaar en benaderbaar. Alle vijf hebben ze ook weinig ‘last’ van hun rol als coalitie-dan wel oppositiepartner: ze zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming. Hetgeen overigens geldt voor nagenoeg al onze raadsleden. In die zin is de dualisering in Goirle goed geslaagd.

Hoewel niet altijd effectief, is het toch zijn persoonlijke stijl en gedrevenheid en het nooit opgeven , die er toe hebben geleid dat de jury Henk Gabriëls net wat meer waardeert en waarom net hij wordt verkozen tot Raadslid van het jaar 2021.