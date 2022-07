Henk Werk weet alles van kermisgebak: ‘Poffertjes uit Frankrijk? Welnee, Hollands!’

Henk Werk (76) schreef een boek over zijn kermisfamilie en de lekkernijen die meerdere generaties tussen 1850 en 1961 op kermissen verkochten. Tijdens de Tilburgse kermis vertelt hij in de LocHal over poffertjes, oliebollen, suikerspinnen en noga. Daar zijn tijdens de kermis lezingen over volksvermaak. De woorden ‘vreemde bijsmaak’ zal hij meerdere keren in de mond nemen, want er gaan veel verhalen de ronde over kermisgebak en die kloppen niet allemaal.