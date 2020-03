Henk wil met zijn cv-ketel de wereld veroveren

Percussie van Keszler, muziek van Draaimolen Festival klinkt in De Pont

0:28 TILBURG - De Amerikaanse percussionist en kunstenaar Eli Keszler speelt in De Pont. Het miniconcert vloeit voor uit de samenwerking tussen het Tilburgse museum en het Draaimolen Festival. Dat festival met techno, electro en house was thuis in het bos bij Charlotte Oord en afgelopen jaar op het MOB-terrein in Tilburg-Noord.