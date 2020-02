Hennep, amfetamine, xtc, mdma en lsd: gekraakte woning in Gilze barstte van de harddrugs

Margriet Ooms wil op haar 75e kleiner wonen: ‘Maar wat blijft er nog over voor senioren?’

13:00 OISTERWIJK - Margriet Ooms heeft in haar eentje de beschikking over een eengezinswoning. Op haar 75e wil ze dolgraag kleiner gaan wonen: ,,Al was het maar vanwege het poetsen. Op de zolder via de vlizotrap kom ik niet meer. Een tuin is ook een hele klus.”