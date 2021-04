Hennepkwekerij in Tilburgse woning aangetroffen: bewoner krijgt hulp

Bij basis­school Auris Florant in Tilburg is een wandeling naar de speeltuin dit keer ook meteen een taalles

13 april TILBURG - Naar buiten voor de les? Bij basisschool Auris Florant in Tilburg was dat gisteren even heel gewoon. Daar vond een groot deel van de lessen gisteren buiten plaats, want de school deed mee aan de buitenlesdag. En dan is een wandeling naar de speeltuin plotseling óók een taalles.