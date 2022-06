Hennepkwekerij met 145 planten ontdekt in woning in Rijen

Kijk hier | Zo werd de brand bij Fire-Up groter en groter

OISTERWIJK - Een klein brandje in de nacht, dat gedoofd leek door de automatische schuimblusser. Zo begon de nieuwe rampdag voor aanmaakblokjesbedrijf Fire-Up in Oisterwijk. Maar tijdens het opruimen van het blusschuim, ging het alsnog helemaal mis. Zie hier in foto's en video's hoe de situatie zich - onder de ogen van de brandweer - ontwikkelde tot een zeer grote brand.

13 juni