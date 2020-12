Hennepkwekerij met circa 300 planten gevonden in Tilburgse flat, 31-jarige bewoner aangehouden

Eén keer konden Tilburgers vuurwerk inleveren zonder kans op straf: ‘Dit is misschien wel 15 jaar oud’

19 december TILBURG - Eenmalig konden Tilburgers zaterdag al hun vuurwerk - legaal en illegaal - inleveren bij een vuurwerkpunt in Berkel-Enschot en de Reeshof. Twaalf mensen leverden daarbij in totaal 18,5 kilo in. ,,Tilburgers hebben nu de kans gehad om het legaal in te leveren. We gaan nu weer verder met controles in garageboxen.”