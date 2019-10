Hennepkwekerij opgerold in Vogezenlaan in Tilburg

Oostappen uit Asten verkoopt omstreden vakantie­park in Kaatsheu­vel

23:01 ASTEN - Recreatiegigant Oostappen Groep uit Asten stoot opnieuw een park af. EuroParcs neemt Droomgaard in Kaatsheuvel over van eigenaar Peter Gillis. Het is de tweede overname van EuroParcs in een kleine twee jaar tijd.