Hennepkwekerijen gevonden bij drie woningen in Tilburg

Tilburg waarschuwt tegen inbraak: haal kliko binnen

12:30 TILBURG - Haal je kliko tijdig binnen om te voorkomen dat inbrekers die als opstapje gebruiken. Dat advies richt de gemeente Tilburg per brief aan bewoners van de wijk Quirijnstok. Inbrekers hebben zich in de stad recent herhaaldelijk van afvalcontainers bediend, aldus de brief.