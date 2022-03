Herinneringen aan een eerste zomervakantie in Udenhout: ‘Ik was vaak ziek, kwam naar Udenhout om aan te sterken’

Festa, nu 69 jaar, hoort in haar gedachten nog steeds de omroeper nadat de trein uit Wenen in Tilburg stopte: ,,Dit is Sylvia Berwanger uit Wenen en ze komt bij de familie Van Lier – van Zon uit Udenhout!”. Achtenveertig uur daar voor was ze door haar moeder, samen met 900 andere kinderen, op de trein naar Nederland gezet met een klein, kartonnen koffertje in de hand en een roze kaartje met haar naam om haar nek.