Heroïne en cocaïne aangetroffen in huis Tilburg: twee aanhoudingen

Zon op Oisterwijk is al met het derde dak bezig

9:39 OISTERWIJK - ‘Zon op andermans dak’ grijpt ook in Oisterwijk om zich heen. Zaterdag worden de eerste collectieve zonnedaken feestelijk in gebruik genomen door coöperatie Zon op Oisterwijk. De Eddy Hoeve in Heukelom en basisschool De Coppele hebben die primeur.