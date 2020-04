Heropening Stadhuis Tilburg opnieuw vertraagd door gevolgen coronacrisis

Huisartsen­straat voor patiënt met corona-klach­ten weer afgebroken

15:17 GOIRLE - De tijdelijke huisartsenstraat in Goirle wordt zaterdag afgebroken. De afgelopen maand zagen de Goirlese huisartsen daar de patiënten met coronaklachten. ,,Het aantal patiënten met deze klachten is stabiel en we voorzien geen nieuwe grote toename", aldus een woordvoerder.