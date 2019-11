Herrie over komst houtgestookte biomassacentrale in Gilze

Fractieleider Frits van Vugt wijst erop dat het stoken van hout helemaal niet milieuvriendelijk is. ,,De C02-uitstoot is twee keer zo hoog als gas en schadelijke stoffen zoals fijnstof en dioxines worden uitgestoten. Het vestigen van een houtgestookte biomassacentrale in Gilze is inmiddels achterhaald als warmtebron en volstrekt in strijd met de laatste wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen." Zo wijst de D66'er erop dat de Eerste Kamer onlangs de regering via een motie heeft opgeroepen subsidies op biomassa houtstook zo snel mogelijk te beëindigen.

Van Vugt maakt zich des te meer zorgen omdat de biomassacentrale op ongeveer 200 meter afstand van woningen in Gilze komt te staan. Hij vreest voor de gezondheid van de inwoners vanwege de uitstoot uit de centrale. ,,Volstrekt onverantwoordelijk", zegt de fractieleider.