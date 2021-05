Het Beekse Likeurmuseum kreeg geen voet aan de grond in Tilburg, vertrekt nu naar Wormer

De mooie destilleerketels, advocaatmolens, houten vaten, de suikeroplosketels en de filtertafel. Zomaar een greep uit de collectie die nu in Haaren in de opslag staat, aan het wachten op transport naar Noord-Holland. De collectie van het voormalige Nationaal Likeur- en Frismuseum van Isidorus Jonkers gaat daar deels naar een museum.



,,Het is jammer dat de collectie niet bewaard blijft in Tilburg”, zegt Yvon Jonkers. Vooral omdat de basiscollectie uit spullen van Tilburgse distilleerderijen bestaat, zoals die van haar vader Isidorus Jonkers.



Als ondernemer en distillateur stond hij jaren aan het hoofd van het familiebedrijf Is. Jonkers & Zonen. Het bekendste drankje dat hij maakte werd ‘Jocona’ genoemd: Jonkers cognac. Dat was wijn met cognac.