Het begon met een dansje in Tilburg, nu is Moergestels echtpaar zeventig jaar getrouwd

Volledig scherm Bram en Niesje Huijben zijn 70 jaar getrouwd. © Pix4Profs / Jan Stads

Ze kwamen elkaar tegen op de dansvloer van Cees Fouchier, nu beter bekend als De Postelse Hoeve in Tilburg. ,,Het was liefde op het eerste gezicht'', zegt Bram. Zijn vrouw neemt dat in twijfel. ,,Voor mij was dat niet gelijk zo, hoor'', zegt Niesje lachend. Desondanks kregen ze vrij snel een relatie. Uiteindelijk gaven ze elkaar op donderdag 14 september 1950 het jawoord. Bram heeft altijd als vrachtwagenchauffeur gewerkt. Niesje verzorgde het huishouden. Ze kregen twee dochters, Elly en Henny. Dochter Elly wordt geboren met het syndroom van Down. Met haar hebben ze veel gereisd. ,,Met de camper zijn we enkele jaren gaan rondtrekken door Frankrijk, Engeland en Schotland. Daar hebben we mooie herinneringen aan'', aldus Bram.

Oma en opa

Elly komt echter op 47-jarige leeftijd te overlijden. Dochter Henny wordt geboren in 1960. Zij trouwt en krijgt twee zonen. Niesje en Bram werden dus oma en opa. Henny krijgt echter op 59-jarige leeftijd kanker en overlijdt in 2019.

Het leven van Niesje en Bram was dus niet altijd rozengeur en maneschijn. Gelukkig heeft het echtpaar altijd veel steun aan elkaar gehad. Daarbij hebben ze regelmatig contact met hun kleinzoons. Ze vertellen er vol trots over. ,,De oudste woont in Londen en is daar een paar jaar geleden getrouwd met zijn vriendin. Daar zijn wij toen heen geweest. Een prachtige bruiloft waar we mooie herinneringen aan hebben'', aldus Bram. De jongste kleinzoon studeert in Rotterdam. Bram en Niesje zien hem nog met enige regelmaat, als hij bij zijn vader thuis is.

Quote We houden heel erg van de bergen. Daarom gaan we het liefst een paar keer per jaar naar Zwitser­land Bram Huijben (92)

Het echtpaar woont al ruim negentien jaar in een appartement in Moergestel. Ze zitten, ondanks hun leeftijd, niet stil. Zo gaan ze graag op vakantie. ,,We houden heel erg van de bergen. Daarom gaan we het liefst een paar keer per jaar naar Zwitserland'', aldus Bram. Het echtpaar komt daar al ruim vijftig jaar. Het liefst rijdt Bram zelf daarheen met de auto, zolang het nog kan. Zijn rijbewijs is tenslotte geldig tot zijn 95ste.

Dansen

Dansen zoals vroeger doen de twee helaas niet meer. Bram: ,,We waren tot ons 85ste nog te vinden op de dansvloer. Maar dat zit er nu niet meer in.'' Hij gaat nog wel drie keer per week jeu-de-boulen. Niesje kijkt veel tv en vermaakt zich met het lezen van de krant. Niesje: ,,Vervelen doen we ons in ieder geval nooit.”

Volledig scherm 70 jaar geleden trouwden Bram en Niesje Huijben © Jules Van Dop