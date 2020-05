‘Het coronaraam moet óók permanent worden’

Bij ons is ook een raam in de maak. Een Dankraam. Tientallen Tilburgers werken al een maand mee aan een kruikstedelijke coronagedachtenis. Foto’s, filmpjes, tekeningen, liedjes, gedichten, alles is welkom. Tot en met 31 mei is dankraamtilburg.nl open voor inzendingen. Harten onder riemen, digitale dankwoorden, kenmerkende tijdsbeelden, ook hier stromen de stralen al aardig binnen. En meer is welkom. Straks wordt er een kunstzinnige collage van gemaakt, die ergens rond het paleis-raadhuis geprojecteerd zal worden. Ook mooi.