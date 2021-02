Het ene na het andere monumentale pand van de Stationsstraat opgeknipt en opgevuld: vloek of zegen?

Een stapje terug in de tijd. Het is 2014 en de - qua aanzicht - prachtige entree van de stad is een spookstraat.



Aan de Stationsstraat is het befaamde Hotel Central dicht, een aantal van de grandioze gebouwen van weleer staat leeg.



De tijd van accountants-, advocaten of makelaarskantoren als alleengebruiker in één statig pand is voorbij. ‘Het staat maar leeg te staan’, aldus straatbewoners.



Het is 2021 en leven rolt door de straat als nooit tevoren. Nieuwe winkeltjes, Hostel Roots, horecazaken als Buutvrij, Beans & Bites en Flipped Story zorgen voor kleur. En achter tal van gevels van de voormalige kantoorkolossen - opgekocht door grote en kleine investeerders - worden deze dagen nieuwe appartementen opgetrokken.



Leven keert terug, zou je zeggen. Was het maar zo simpel.