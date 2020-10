Het Gooi: alternatief plan voor hoek Goirle. Half-ondergronds parkeren

GOIRLE - Ondernemer Karel J.A.M. Want heeft een plan voor minimaal zestig appartementen op de hoek Tilburgseweg en Kalverstraat in Goirle. Hij maakt kans als 'de raad geen slappe knieën heeft.’

Mocht de raad van Goirle de plannen van woonstichting Leystromen voor de hoek Tilburgseweg en Kalverstraat verwerpen dan staat ondernemer Karel J.A.M. Want te trappelen om op die locatie een duurzaam appartementencomplex te bouwen. Werktitel: Het Gooi. Hij denkt aan een in het oog springend gebouw met minimaal zestig grote en kleine appartementen en enkele penthouses. Parkeren - een heikel punt in de Goirlese raad - is dan half-ondergronds.

Prullenbak

De grond is eigendom van Leystromen, gekocht voor vijf miljoen euro. Vanaf 2005 dropt de woonstichting plannen voor woontorens op die plek, maar de raad smijt die steeds in de prullenbak. Het hete hangijzer: de politiek wil een parkeergarage. Ook nu liggen er plannen van Leystromen op tafel: een complex van vijf etages of van een zes verdiepingen. Opnieuw zonder een parkeergarage.

Karel J.A.M. Want van Exelenti Impact Fund volgt de discussie op de voet. Hij heeft architect Jo Peeters een ontwerp voor een appartementencomplex voor die hoek laten maken. Duurzaam en betaalbaar, zegt Want.

Volledig scherm Tilburgseweg / Kalverstraat. © Pix4Profs / Jan Stads

Overdekt atrium

Het plan behelst een complex van vijf of zes verdiepingen en is schuin aflopend. Bovendien is er een overdekt atrium waar tuintjes aan grenzen. In het plan zit een een half-ondergrondse parkeergarage met zestig plaatsen en de mogelijkheid om daaronder voor 850.000 euro nog een extra parkeerkelder te realiseren. Want: ,,Er is dan een systeem dat signaleert dat een parkeerplaats langere tijd niet door een bewoner wordt gebruikt. Op die plek kan dan openbaar worden geparkeerd.”

Karel J.A.M. Want bouwde in het verleden hotels en richt zich nu op betaalbaar wonen. Zo verbouwde hij in Londen een hotel tot appartementen en in het Duitse Altdorp realiseert hij een project met zeshonderd kleine wooneenheden. Het plan voor Goirle is luxer van aard. Dat heeft met de duurte van de grond te maken.

Duurzame systeembouw

De initiatiefnemer werkt met prefab en duurzame systeembouw. De gevels, ook de keukens en badkamers, worden in een fabriek gemaakt. Hij werkt nauw samen met een producent in het Vlaamse Lommel. Voor het appartementencomplex in Goirle denkt hij aan een houten skelet met daarop een structuur van beton. Het gebouw kan in korte tijd worden gerealiseerd.

,,De assemblage duurt een week of acht. Het is doorgaans zo dat bewoners een half jaar na het verlenen van de bouwvergunning de sleutels in bezit hebben.” Hij wil dat Het Gooi in 2022 is bewoond. De ondernemer heeft zijn plannen eerder al voorgelegd aan Burgemeester en Wethouders.

Zwakke knieën

Karel J.A.M. Want heeft contact gezocht met Leystromen. De woonstichting heeft nauwe contacten met ontwikkelaar Jacobs Maes uit Zundert en wacht op het besluit van de gemeente Goirle over de twee plannen die op tafel liggen.

Want: ,,Leystromen gaat met mij om tafel als de eigen plannen niet doorgaan. Eigenlijk is het erg simpel. De gemeenteraad heeft zwakke knieën en stemt in met appartementen zonder parkeergarage of ze houdt voet bij stuk. Dan kom ik om de hoek kijken.” Het plan voor Het Gooi is een voorlopig plan, het moet nog op detail worden uitgewerkt. Het heeft de voorkeur van Want om de grond van Leystromen over te kopen en zelf de volledige regie te voeren over het bouwproject.

Geboren in Goirle

Initiatiefnemer Want woont in Portugal en heeft een bescheiden relatie met Goirle. Zijn ouders woonden in Tilburg. Zelf is hij geboren in Huize De Bocht (nu: Sterk Huis). Ook wonen bekenden van hem in Goirle.