Het Gouwe Peerke blijft dichtbij Peerke: ‘Wie zorgde er voor anderen in coronatijd?’

Vangelis Pavlidis kan met Grieken alternatie­ve route naar WK openen

17 november Vangelis Pavlidis speelt woensdag in het Georgios Kamaras-stadion van Athene een belangrijk duel. Bij winst op Slovenië is Griekenland van bondscoach John van ‘t Schip een van de veertien groepswinnaars in de Nations League. Twee daarvan krijgen een herkansing als de WK-kwalificatie via de reguliere weg mis zou lopen.