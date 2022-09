Het huis van de uitbundige feesten heeft een tuin als een park: ‘Af is het nooit’

Automobi­lis­te (79) botst tegen lantaarn­paal en boom in Spoordonk, gewond naar het ziekenhuis gebracht

SPOORDONK - Een automobiliste is donderdagavond tegen een lantaarnpaal en boom in Spoordonk gebotst. De 79-jarige vrouw uit Middelbeers raakte bij het ongeluk op de Spoordonkseweg gewond. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

16 september