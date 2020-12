‘Het is alsof Lauf met zijn dood een flinke slinger gaf aan het wiel van het leven’

'Zal ik terugkomen als jouw zoon', zegt Laurence voor zijn dood. 'Nou, dat zou ik wel mooi vinden', antwoordt broer Maurice. Een spiritueel man is Maurice 'Mauf' Baltissen op dat moment niet.



Hij jaagt tijdens zijn wereldreizen geesten na, ontmoet waarzeggers, slaapt op plaatsen waar het spookt, wordt behekst en vervolgens genezen door een sjamaan in de jungle. Die wrijft de naakte broers eerst met brandnetels in, spuugt sterke drank over ze heen en steekt het aan. Ze moeten het vuur zelf uitslaan.



Stuk voor stuk mooie verhalen, daar blijft het bij. Spiritualiteit nul. Maar dat zijn vriendin precies een maand na de dood van Laurence zwanger is, dwars door de pil heen, tja... ,,Dat is de eerste keer dat ik zoiets heb van..." Hij zoekt even naar woorden. ,,Ik weet het niet. Niet dat hij nu mijn zoon is, dat wil ik ook niet. Mijn zoon is zijn eigen persoon.”



Het is meer - klinkt het even later - alsof Laurence 'Lauf' Baltissen met zijn dood een slinger heeft gegeven aan het wiel van het leven. Een flinke. Want drie maanden later is ook de vriendin van Gerard, zijn andere broer, zwanger. Die lacht: ,,Oók door de pil heen. Terwijl we al tien jaar een relatie hebben en het nog nooit fout is gegaan." Maurice: ,,Hoe groot is die kans?"