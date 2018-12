Het is baomesweer en dat ligt aan de heilige Bavo

En wie was Sint Bavo dan? Een Vlaamse heilige uit de zevende eeuw. In zijn jonge jaren was Bavo een wildebras, maar na zijn bekering ging hij als kluizenaar bij Gent in een holle boom wonen. Rubens heeft van het moment waarop Bavo het licht zag een imposant schilderij gemaakt. Het hangt in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Haarlem heeft ook een kathedraal die naar de heilige Bavo is vernoemd. De protestanten hebben die Grote of Sint-Bavokerk lang geleden ingepikt.