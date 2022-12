‘Het is een beetje kinderen pesten, maar op een leuke manier’

Zien en gezien worden, of eigenlijk juist niet zien en gezien worden en wat voor een mindfuck dát is. De voorstelling ‘De Onzichtbare Man’ (4+) van Theater Artemis legt het haarfijn bloot. ,,Het is prachtig om te zien hoe kinderen voor hun eigen bestaan opkomen”, zegt Nimuë Walraven, een van de acteurs.

Er staat 4+, maar het verhaal is voor alle leeftijden even herkenbaar als hilarisch. Twee artiesten, een theatertechnicus en een muzikant zijn er helemaal klaar voor, maar waar blijft hun publiek? Dat zit er wel, maar het wordt niet gezien. Zogenaamd dan. Lijkt me lastig: doen alsof die volle zaal er niet is.

,,Daar repeteren we op, en voor een deel is het techniek, maar het is ook wel goed het gevoel oproepen van vlak voor een voorstelling, als de zaal nog leeg is.”

En alsof het nog niet verwarrend genoeg is speelt de onzichtbare Rob op de piano en schuiven er twee witte sportsokken in rode slippers over de vloer. Prachtige vondsten. Jij noemt het je lievelingsvoorstelling, waarom?

,,Omdat er zoveel interactie is met het publiek. De voorstelling is voor kinderen vanaf vier jaar. Soms zijn ze letterlijk aan het schreeuwen: ‘we zijn er wél!’ Er was een keer een kind dat naar zijn eigen hand keek, en toen naar zijn juf, en nog een keer naar zijn hand, en weer naar de juf. ‘Hè? Maar ik ben er toch?’ Die was echt in de war. Dan weet je dat je de schijn ook niet te lang op moet houden.”

Wat is het idee achter de voorstelling?

,,Het laat zien hoe belangrijk het is om gezien te worden. Om te ervaren dat je er bent, dat je er mag zijn en dat je je eigen ruimte inneemt. Tegelijkertijd is het ook samen spelen. Samen meegaan in het verhaal.”

Oftewel, zoals het wordt omschreven: verstoppertje spelen op filosofisch niveau.

,,Het is een beetje kinderen pesten, maar wel op een leuke manier. Zij pesten ons ook. De pianist sluit een bondje met het publiek. In België kwamen kinderen de vloer op en gingen daar rustig kleurenplaten zitten tekenen. Hartstikke mooi toch?”

De Onzichtbare Man (4+), Theater Artemis. 6, 7 en 8 januari Verkadefabriek Den Bosch, 18 januari De Lievekamp Oss.