'Het is eind goed al goed met nieuwe Koningsoordlaan'

Een afscheid met een snik én een nieuw begin. Langeboom verdwijnt, Steck - eetcafé met biertuin - verschijnt

10:31 Do 19 dec: Na twintig jaar valt het doek voor café Langeboom aan de Vijfsprong (zie verderop in deze blog). Niet getreurd: ook in de opvolger galmt het bruin café door. Steck is de naam van de nieuwkomer op de prominente hoek in het dwaalgebied. Een eet- én speciaalbiercafé met biertuin. ,,We gaan veel met groen doen, binnen en buiten.”