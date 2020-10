‘Het is nu of nooit’ voor Hans Smolders die in de Kamer wil voor Forum, maar ook raadslid wil blijven

TILBURG - ,,Het is nu of nooit. Als het nu niet lukt om in de Tweede Kamer te komen, dan doe ik het nooit meer", laat Hans Smolders weten op de terugweg van Rotterdam naar Tilburg. Vanavond is hij gepresenteerd als nummer tien op de kieslijst van Forum voor Democratie (FvD) en hij gaat uit van een plekje in de Tweede Kamer. ,,De peilingen kloppen niet. Ik denk dat we 20 tot 25 zetels moeten kunnen halen.”