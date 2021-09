Het is steeds maar weer de fles waarom het niet lukt, daarom een derde ‘laatste kans’ voor overvaller Jan

Opvoedboekjes zijn helder over het waarschuwen van kinderen: dat kan niet eindeloos doorgaan want dan raak je je gezag kwijt. En toch kreeg Van E. zijn derde laatste kans van de rechtbank nadat hij zich weer niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Het begint met een celstraf van twintig maanden nadat hij een overval pleegde op de Albert Heijn in Goirle en de Gall&Gall in Kaatsheuvel in 2020. In de rechtbank beloofde hij zijn leven te beteren en daarom werd de helft van zijn straf omgezet in een voorwaardelijke.