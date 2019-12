Het kan niet op in de LocHal: volop prijzen, verdubbeling bezoekers, meer leden en uitlenen

TILBURG - De LocHal is hét Tilburgse succesnummer van 2019, ook in klinkende cijfers. Dik 700.000 bezoekers trok het nieuwe onderkomen van de bibliotheek, Seats2Meet en Kunstloc Brabant: ruim het dubbele dat de oude bibliotheek - in zijn eentje, dat wel - in 2018 haalde aan het Koningsplein.

Eind november stond de teller op 678.694 bezoekers tegenover 304.024 in de oude bieb. Bibliotheken geen toekomst meer? Met het nieuwe concept - niet de collectie centraal, maar de mensen in de stad - lijkt Tilburg het tegendeel te bewijzen. Het ledental steeg - mede dankzij een slimme kortingsactie in januari - van 15.836 in 2018 naar 18.210 dit jaar. Tegen de landelijke trend in groeide ook de uitleningen met bijna 10.000 tot 483.280.

Voor de voormalige Locomotievenhal van de NS-Werkplaats is een gezamenlijke beheersorganisatie opgezet. De rekening voor gas, water en licht, voor glasbewassing en schoonmaak worden naar rato over de drie partijen verdeeld. De exploitatie van het stadscafé ligt bij Bibliotheek Midden-Brabant. ,,We moeten de balans nog opmaken, maar dit gaat vooral om koffie en thee”, zegt een woordvoerder.

Extra kosten gastvrijheid en toezicht

Waardering kwam van nabij en van ver. De LocHal reeg de prijzen aaneen: ‘building of the year’ tijdens het World Architecture Festival, de publieksprijs van ‘BNA’s beste gebouw van het jaar’ en de juryprijs in de categorie leefbaarheid en sociale cohesie, de internationale architectuurprijs The Plan, een Gulden Feniks, de Dezeen Award voor Architectuur in de categorie ‘rebirth projects’, en de prijs voor creatief hergebruik van het World Festival of Interiors.