Het kleine nieuws centraal in oudejaarsconference Marc-Marie: ‘Live in Tilburg leuker dan op tv’

Sloop dreigt voor vereni­gings­ge­bouw D'n Donk in Moergestel: scouting houdt kruit nog droog

11:11 MOERGESTEL - Het lot van verenigingsgebouw D'n Donk in Moergestel is onzeker. In een collegestuk is sprake van sloop van Bosstraat 1b, het deel dat het jongerenwerk tot voor kort in gebruik had. Dat zit echter vast aan 1a, waar scouting Sint Jan al dertig jaar in zit. De scouting verhuurt er bovendien ruimtes aan tal van groepen.