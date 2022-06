Het kwik loopt op: topdrukte verwacht bij 't Zand, jongeren door tekort beveiligers ‘beperkt’ welkom bij Stappegoor

ALPHEN/TILBURG - Met temperaturen boven de dertig graden belooft het dit weekend extreem druk te worden bij recreatieplas 't Zand in Alphen. Mede omdat zwemmen in het andere gratis openbare zwemwater in de regio, de Oostplas in Goirle, definitief is verboden. Jongeren tot 18 jaar kunnen in de weekenden tijdelijk niet terecht voor een verkoelende duik bij zwembad Stappegoor in Tilburg.