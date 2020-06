Het Laar in Tilburg breidt uit met 68 zorgwoningen

Vertrek­kend bestuurder Het Laar: ‘Het liefst had ik gezegd: pak je moeder vast. Maar dat kon niet’

10:27 TILBURG - In januari was het feest met een circustent bomvol bewoners vanwege het 45-jarig bestaan van Het Laar. Ruim een maand later zitten 350 bewoners in quarantaine. Het voelt als een rollercoaster voor vertrekkend bestuurder Ingrid van Huijkelom.