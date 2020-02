Het landbouwverkeer weer op de agenda met een huifkartocht door Hilvarenbeek

De stemming in de huifkar met trekker die donderdag aan het eind van de middag door het buitengebied van Hilvarenbeek trok was opperbest. Het uitzicht was dat niet, maar dat was verder geen probleem. De veertig inzittenden zorgden voor te beslagen ramen om goed zicht te krijgen. De reden waarom agrariërs, politici, inwoners, mensen van de provincie en de gemeenten met elkaar in die kar zaten, draaide niet per se om het uitzicht. ,,Het lijkt misschien gek na twintig jaar, maar we zijn dichterbij een oplossing dan ooit. Alle partijen kijken nu naar het gemeenschappelijke belang: dat is de veiligheid", zei fractievoorzitter Gon Boers van HOI Werkt onderweg.