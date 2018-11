Het leven in de Grote Oorlog: zendmast werd dorp binnen gesmokkeld

Moergestel­naar Rob Beerens gaat er als prins van het Pierewaai­ers­rijk ‘aon staon’

10 november MOERGESTEL - Rob d'n Urste gaat de komende carnaval voorop in het Pierewaaiersrijk. ‘Gaot 'r mar aon staon’ is het motto dat hij in de cafés van Moergestel en buiten op straat uit gaat voeren. Achter de prins gaat Rob Beerens schuil. De 41-jarige Moergestelnaar verdient de kost als financieringsspecialist bij de Rabobank.